Ferdi Kadıoğlu ilk kez oynadı, Brighton ile Ipswich Town yenişemedi Brighton, Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Ipswich Town ile golsüz berabere kaldı. Bu mücadelede milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ilk kez Brighton formasını giydi.

Haber Merkezi

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta mücadelesinde Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton ile Kieran McKenna'nın çalıştırdığı Ipswich Town karşı karşıya geldi.

American Express Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı.

İki takımın da pozisyonlara girdiği ancak bir türlü sonuç alamadığı maç 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

68. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

30+5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu ise ilk kez sahaya çıktı.

Savunma oyuncusu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken, 68’inci dakikada Hinshelwood’un yerine oyuna dahil oldu.

1 AY SONRA İLK KEZ OYNADI

Sakatlığı nedeniyle Galler ve İzlanda ile oynanan milli maçların kadrosuna dahil edilmeyen Ferdi Kadıoğlu, yaklaşık 1 aylık aranın ardından bir karşılaşmada görev aldı.

BRIGHTON, 8 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Brighton ligde puanını 8'e çıkardı. Ipswich Town ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Brighton, Nottingham ile oynayacak. Ipswich ise Southampton ile karşılaşacak.