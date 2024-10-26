Ferdi Kadıoğlu oynadı! Brighton ile Wolverhampton yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in 9. hafta mücadelesinde Brighton ile Wolverhampton' karşı karşıya geldi.
American Express Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi Brighton 2-0 öne geçmesine rağmen rakibi ile 2-2 berabere kaldı.
KAZANAN ÇIKMADI
Brighton'ın gollerini, 45. dakikada Danny Welbeck ve 85. dakikada Evan Ferguson kaydetti.
Wolverhampton'ın golleri ise 88. dakikada Rayan Ait-Nouri ve 90+.3 dakikada Matheus Cunha'den geldi.
FERDİ KADIOĞLU 72 DAKİKADA SAHADA KALDI
Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu ise 72 dakika sahada kaldı ve yerini Brajan Gruda'ya bıraktı.
BRIGHTON, LIVERPOOL İLE KARŞILAŞACAK
Bu sonuçla birlikte Brighton, puanını 16'ya Wolverhampton ise 2'ye yükseltti.
Premier Lig'de bir sonraski hafta Brighton, Liverpool'a konuk olacak. Wolverhampton ise Crystal Palace'ı ağırlayacak.
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