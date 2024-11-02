Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk golünü Liverpool'a attı

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İngiltere Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Arne Slot'un çalıştırdığı Liverpool ile Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton karşı karşıya geldi.

Anfield Road'da oynanan müsabakanın ilk yarısında ise sezon başında Fenerbahçe'den Brighton'a 30+5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu sahneye çıktı.

FERDİ'DEN ŞIK GOL

Dakikalar 14'ü gösterdiğinde rakip yarı alanın ortalarında Ferdi rakibinden topu kurtardı ve sol tarafa pasını aktardı.

Mitoma geniş bir hareket alanı bularak ceza sahasına sokuldu ve penaltı noktasına yerden pasını aktardı. Welbeck'in arkasında kalan top, ceza sahası sağ tarafına açıldı.

Ferdi'nin gelişine sağ ayağı ile vuruşunda top sol direğe çarparak ağlara gitti.

PREMIER LİG'DEKİ İLK GOL LIVERPOOL'A

Böylelikle 25 yaşındaki futbolcu, İngiltere Premier Lig'deki ilk golünü Liverpool ağlarına gönderdi.

Savunma oyuncusu, daha önce Brighton'ın Lig Kupası'nda Wolverhamton'ı 3-2 yendiği maçta da gol sevinci yaşamıştı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)