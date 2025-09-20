Ferdi yeniden sahalarda: Brighton ile Tottenham berabere kaldı

Premier Lig'in 5. haftasında Brighton sahasında Tottenham'ı ağırladı.

Falmer Stadyumu'nda oynana maç 2-2 berabere bitti.

Ev sahibi ekip 8. dakikada Yakuna Minteh ile 1-0 öne geçti.

Brighton, 31. dakikada Yasin Ayari ile farkı ikiye çıkardı.

Tottenham 43. dakikada Richarlison ile ilk yarının skorunu belirledi. Devre arasına Brighton'un 2-1 üstünlüğüyle gidildi.

TOTTENHAM İKİNCİ YARIDA BERABERLİĞİ YAKALADI

Konuk ekip 82. dakikada Jan Paul van Hecke'nin kendi kalesine golüyle skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.

Brigton'da milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11'de başladı ve 85 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Brighton maç fazlasıyla 5 puanla 14. sıraya yerleşti. Tottenham ise maç fazlasıyla 10 puana yükseldi ve Arsenal'in önünde 2. sıraya yükseldi.

Ligin sonraki haftasında Brihgton deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak. Tottenham ise sahasında Wolverhampton'u ağırlayacak.

FERDİ KADIOĞLU 10 AY SONRA İLK 11'DE

Brighton'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ferdi Kadıoğlu, 2 Kasım 2024'ten bu yana ilk kez bir Premier Lig maçına ilk 11'de başladı.

Fenerbahçe'den transfer olduktan kısa bir süre sonra sakatlanan ve sezonu kapayan Ferdi, 10 ay sonra ilk 11'de başladığı Tottenham maçında 85 dakika sahada kaldı ve yerini Mats Wieffer'e bıraktı.