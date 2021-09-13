Ferguson'dan Ronaldo'ya övgü

Manchester United’a 2 golle müthiş bir geri dönüş yapan Ronaldo’ya ilk tebrik, Sir Alex Ferguson’dan geldi; “Ait olduğu yer Old Trafford’du, bunu gösterdi. Manchester City olamazdı” dedi.

Premier Lig’de Manchester United, Newcastle United’ı 4-1 yenerken tüm gözler, 12 yıl sonra Old Trafford’a çıkan Cristiano Ronaldo’nun üzerindeydi.

Portekizli yıldız, 12 yıl sonra geri geldiği Old Trafford’da 2 gol atarken Sir Alex Ferguson da tribünde takipteydi. Ronaldo’nun ezeli rakipleri Manchester City’ye gitmesini engelleyen Alex Ferguson, maç sonunda soruları yanıtladı ve bu konu hakkında ilk kez konuştu.

"İYİ İŞ ÇIKARDILAR"

Ronaldo’yu çok sevdiğini kaydeden İskoç efsane, “Ait olduğu yer Old Trafford... Ronaldo bize bunu gösterdi. Manchester City olamazdı. Ronaldo’yu City formasıyla düşünmek uykularımı kaçırıyordu. Ronaldo’yu yeniden burada görmek güzel. Neden onu buraya tekrar getirmek için uğraştık umarım anlaşılmıştır. Glazer ailesi de Ronaldo’yu buraya getirmek için destek oldu, iyi iş çıkardılar.” dedi.

"GENÇ OYUNCULARI OLUMLU YÖNDE ETKİLEYECEK"

Ronaldo’nun tüm takımı olumlu etkileyeceğini söyleyen Alex Ferguson, “Göreceksiniz genç oyuncuları olumlu yönde etkileyecek. Cristiano Ronaldo’nun deneyimi tüm takıma yansıyacak.” ifadelerini kullandı.