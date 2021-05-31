Fernando Muslera: Copa America'da oynamak istemiyorum

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, pandemi ve güvenlik endişesiyle Copa America'da oynamak istemediğini belirtti.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, milli takımın hazırlık kampında açıklamalarda bulundu.

Turnuvanın, Kolombiya’daki siyasi olaylar ve Arjantin’deki pandeminin kötü seyri nedeniyle iki ülkede de yapılmayacağı belirtilmişti.

“OYNAMAK İSTEMİYORUM”

Turnuva için konuşan tecrübeli kaleci, "Biz futbol oynuyoruz ve önceliğimiz sağlık. Ben Muslera olarak oynamak istemiyorum. Hepimizin ailesi var." dedi.

Henüz hangi ülkede düzenleneceği netleşmeyen Copa America'nın 13 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesi planlanıyor.

34 yaşındaki file bekçisi Fernando Muslera, sakatlıktan kurtulduktan sonra bu sezon 23 resmi maça çıktı ve kalesinde 23 gol gördü.