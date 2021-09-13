Fernando Santos: Ronaldo'yu oynatma talihsizliğini yaşadım

Portekizli teknik direktör Fernando Santos, geçmişe gitti ve Cristiano Ronaldo hakkında yaşadığı pişmanlıktan söz etti.

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, Old Trafford'da bıraktığı yerden devam etti.

Newcastle United karşısında iki gol kaydeden Portekizli süperstar ile ilgili uzun yıllar birlikte çalıştığı Fernando Santos'tan pişmanlık itirafı geldi.

Portekiz, Cristiano Ronaldo önderliğinde EURO 2016 zaferine ulaşırken takımın teknik direktörü Fernando Santos'tu. 2014'ten bu yana Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıran Fernando Santos'un, Cristiano Ronaldo ile ilişkisi daha eskiye dayanıyor.

2003 yazında Sporting'in başına geçen Santos, o dönem Manchester United'ın yolunu tutan yıldız futbolcuyla kısa süre çalışma imkanı buldu.

“ONU OYNATTIM VE KAYBETTİM”

Isto É Gozar com Quem Trabalhar adlı bir programda konuşan Fernando Santos, 18 yıl önce yaşadıklarını anlattı.

2003 yazında Manchester United ile Sporting, hazırlık maçında karşı karşıya geldi ve Ronaldo henüz Portekiz ekibinin formasını giyiyordu. Ronaldo'yu sahaya süren Santos, "Takımda Reinaldo ve diğerlerine Ronaldo'ya pas atmalarını söyledim. Öyle yaptılar. O gün onu oynatma talihsizliğini yaşadım ve onu kaybettim." dedi.

Dönemin Manchester United Menajeri Alex Ferguson, İngiliz ekibinin transfer gündemindeki Ronaldo'yu rakip olarak izledikten sonra büyülenmiş ve oyuncunun transferine noktayı koymuştu.

Cristiano Ronaldo, 2003 yazında henüz 18 yaşındayken Sporting'den Manchester United'a transfer olmuş ve Kırmızı Şeytanlar bu transfer için 19 milyon euro ödemişti.