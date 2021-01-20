Futbolu bıraktıktan sonra boksa başlayan Fernando Torres'in son hali, görenleri hayrete düşürdü.

Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea, Milan gibi dev takımların formalarını giyen Fernando Torres, 2019 yılında yeşil sahalara veda etmişti.

Futbolu bıraktıktan sonra boksa başlayan eski golcünün son hali görenleri şaşırttı.

Bir reklam filmi için kamera karşısına geçen 36 yaşındaki eski futbolcunun fiziksel değişimi sosyal medyada gündem oldu.