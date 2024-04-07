Feyenoord'dan Ajax'a tarihi fark! Derbide 6-0 kazandılar Feyenoord, Hollanda Ligi'nin 29. haftasında sahasında Ajax'ı 6-0'lık tarihi skorla devirmeyi başardı.

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Hollanda Ligi'nin 29. hafta mücadelesinde Feyenoord ile Ajax karşı karşıya geldi.

Stadion Feijenoord'da oynanan müsabaka tarihi bir skora sahne oldu.

Ev sahibi ekip Feyenoord dev maçta rakibini 6-0'lık skorla mağlup etti.

Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri; 34 ve 66. dakikalarda Igor Paixao, 35 ve 56. dakikalarda Yankuba Minteh, 45+2. dakikada David Hancko ve 62. dakikada Quinten Timber kaydetti.

Ajax, yalnızca 1 şut attı

Konuk ekip Ajax, derbi maçı 1 şut ile tamamladı. John van Schip'in öğrencileri maçta sadece kez rakip ceza sahasına girebildi.

Ev sahibi takım, ezeli rakibine şut imkanı tanımazken, rakip kaleyi tam 29 kez yokladı. 58 kez ise Ajax ceza sahasında topla buluştu.

Ahmetcan Kaplan forma giydi

Ajax ligde 5 maç sonra mağlup oldu. Feyenoord yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Ajax'ta milli oyuncu Ahmetcan Kaplan maçta 90 dakika sahada kaldı.

Feyenoord, puanını 69 yaptı

Alınan bu sonucun ardından Feyenoord puanını 69'a çıkardı ve 78 puanlı lider PSV'yi takibini sürdürdü. Ajax ise 45 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Twente ile oynayacak. Feyenoord ise Fortuna Sittard deplasmanına gidecek.