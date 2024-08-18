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Feyenoord’dan farklı galibiyet

Feyenoord’dan farklı galibiyet Feyenoord, deplasmanda PEC Zwolle’yi 5-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini elde etti. Igor Paixao, Calvin Stengs, David Hancko ve Santiago Gimenez’in golleriyle rahat bir galibiyet alan Feyenoord, 4 puana yükseldi.