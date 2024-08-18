Feyenoord’dan farklı galibiyet

Haber Merkezi
Hollanda Eredivisie’nin 2. haftasında Brian Priske’nin yönetimindeki Feyenoord, deplasmanda Johny Jansen’in ekibi PEC Zwolle’yi 5-1’lik skorla geçti.
MAC PARK Stadyumu’nda oynanan maçta Feyenoord’un gollerini 4. dakikada Igor Paixao, 46. dakikada Calvin Stengs, 51. dakikada David Hancko ve 68 ile 71. dakikalarda Santiago Gimenez kaydetti.
Ev sahibi Zwolle’nin tek golü ise 87. dakikada Filip Krastev’den geldi.
İLK GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte Feyenoord, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini alarak 4 puana yükseldi. PEC Zwolle ise henüz puan kazanamadı.
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