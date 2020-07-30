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    FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlatıldı

    İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 15:52
    • Güncelleme : 30.07.2020 - 15:52
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    FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlatıldı

    İsviçreli bir savcının FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

    İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarını soruşturacak.

    FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlatıldı #1

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