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FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlatıldı
İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet ve yolsuzluk iddialarını gerekçe göstererek soruşturma başlattı.
- Haber Merkezi
- 30.07.2020 - 15:52
- Güncelleme : 30.07.2020 - 15:52
İsviçreli bir savcının FIFA Başkanı Infantino hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.
İsviçre Federal Başsavcılığı, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddialarını soruşturacak.