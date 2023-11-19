FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde gecenin sonuçları

AA & Ensonhaber
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Afrika elemeleri devam ediyor.
Trezeguet, Mısır'a galibiyeti getirdi
A Grubu'nda Mısır'ın deplasmanda Sierra Leone'yi 2-0 yendiği maçın gollerini Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Sierra Leone-Mısır: 0-2
B Grubu:
Sudan-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1-0
C Grubu:
Zimbabve-Nijerya: 1-1
F Grubu:
Burundi-Gabon: 1-2
G Grubu:
Mozambik-Cezayir: 0-2
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