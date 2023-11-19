FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde gecenin sonuçları 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde grup maçlarına 5 karşılaşma ile devam edildi. Mısır'ın Sierra Leone karşısında galibiyet golleri, Trabzonsporlu Trezeguet'ten geldi.

AA & Ensonhaber

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'nın Afrika elemeleri devam ediyor.

Trezeguet, Mısır'a galibiyeti getirdi

A Grubu'nda Mısır'ın deplasmanda Sierra Leone'yi 2-0 yendiği maçın gollerini Trabzonspor forması giyen Trezeguet kaydetti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sierra Leone-Mısır: 0-2

B Grubu:

Sudan-Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1-0

C Grubu:

Zimbabve-Nijerya: 1-1

F Grubu:

Burundi-Gabon: 1-2

G Grubu:

Mozambik-Cezayir: 0-2