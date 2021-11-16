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    FIFA Dünya Kupası Asya Elemelerinde gecenin sonuçları

    2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri üçüncü turunda 6 maç oynandı. İşte sonuçlar..
    • AA
    • 16.11.2021 - 23:47
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    FIFA Dünya Kupası Asya Elemelerinde gecenin sonuçları

    A Grubu'nda İran, deplasmanda Suriye'yi 3-0, B Grubu'nda ise Suudi Arabistan konuk olduğu Vietnam'ı 1-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

    Alınan sonuçlar şöyle:

    A Grubu

    Lübnan-Birleşik Arap Emirlikleri: 0-1

    Irak-Güney Kore: 0-3

    Suriye-İran: 0-3

    B Grubu

    Vietnam-Suudi Arabistan: 0-1

    Çin-Avustralya: 1-1

    Umman-Japonya: 0-1

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