FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belirlendi

FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belirlendi

FIFA, yılın futbolcusu, yılın teknik direktörü ve yılın kalecisi ödüllerinin adaylarını açıkladı.

The Best ödülleri, sahiplerini bekliyor...

FIFA dünyada yılın en iyi futbolcularına verilen ödüllerin adaylarını belirledi.

2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

17 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Bugün başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak.

En iyi futbolcu adayları:

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Mohammed Salah

Neymar

Kevin De Bruyne

Robert Lewandowski

Kylian Mbappe

Sadio Mane

Sergio Ramos

Thiago Alcantara

Virgil van Dijk

En iyi teknik direktör adayları:

Marcelo Bielsa

Hans-Dieter Flick

Jürgen Klopp

Julen Lopetegui

Zinedine Zidane

En iyi kaleci adayları:

Alisson Becker

Thibaut Courtois

Keylor Navas

Manuel Neuer

Jan Oblak

Marc-André ter Stegen