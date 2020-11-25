- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belirlendi
FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belirlendi
FIFA, yılın futbolcusu, yılın teknik direktörü ve yılın kalecisi ödüllerinin adaylarını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 25.11.2020 - 15:38
The Best ödülleri, sahiplerini bekliyor...
FIFA dünyada yılın en iyi futbolcularına verilen ödüllerin adaylarını belirledi.
2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.
17 ARALIK'TA AÇIKLANACAK
Bugün başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak.
En iyi futbolcu adayları:
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Mohammed Salah
Neymar
Kevin De Bruyne
Robert Lewandowski
Kylian Mbappe
Sadio Mane
Sergio Ramos
Thiago Alcantara
Virgil van Dijk
En iyi teknik direktör adayları:
Marcelo Bielsa
Hans-Dieter Flick
Jürgen Klopp
Julen Lopetegui
Zinedine Zidane
En iyi kaleci adayları:
Alisson Becker
Thibaut Courtois
Keylor Navas
Manuel Neuer
Jan Oblak
Marc-André ter Stegen