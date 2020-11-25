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    FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belirlendi

    FIFA, yılın futbolcusu, yılın teknik direktörü ve yılın kalecisi ödüllerinin adaylarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2020 - 15:38
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    FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belirlendi

    The Best ödülleri, sahiplerini bekliyor...

    FIFA dünyada yılın en iyi futbolcularına verilen ödüllerin adaylarını belirledi.

    2019-2020 sezonunun en başarılı isimleri, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

    17 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

    Bugün başlayan oylama 9 Aralık'ta tamamlanacak, kazananlar ise 17 Aralık'ta açıklanacak.

    En iyi futbolcu adayları:

    Cristiano Ronaldo
    Lionel Messi
    Mohammed Salah
    Neymar
    Kevin De Bruyne
    Robert Lewandowski
    Kylian Mbappe
    Sadio Mane
    Sergio Ramos
    Thiago Alcantara
    Virgil van Dijk

    En iyi teknik direktör adayları:

    Marcelo Bielsa
    Hans-Dieter Flick
    Jürgen Klopp
    Julen Lopetegui
    Zinedine Zidane

    En iyi kaleci adayları:

    Alisson Becker
    Thibaut Courtois
    Keylor Navas
    Manuel Neuer
    Jan Oblak
    Marc-André ter Stegen

    FIFA En İyiler Ödülleri için adaylar belirlendi #1

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