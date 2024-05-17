FIFA, Filistin'in 'İsrail'in men edilmesi' talebini görüşecek FIFA Başkanı Gianni Infantino, Filistin Futbol Federasyonunun İsrail'in futboldan men edilmesi talebini değerlendirmek için bağımsız hukuki tavsiye alacağını söyledi.

AA & Ensonhaber

Filistin Futbol Federasyonu (PFA), Asya Futbol Konfederasyonu'nun da destek verdiği bir girişimle, Bangkok'ta gerçekleşen 74. FIFA Kongresi'nde İsrail'e futboldan men cezası talep etti.

PFA Başkanı Jibril Rajoub, yaptığı konuşmada İsrail'in FIFA kurallarını ihlal ettiğini belirterek, ülkenin FIFA üyeliğinin 'derhal' askıya alınmasını istedi.

FIFA Başkanı oylama çağrısını reddetti

FIFA Başkanı Infantino, kongrede oylama yapılması çağrılarını reddederek, konunun FIFA Konseyi tarafından ele alınması gerektiğini vurguladı.

Infantino, kongrede yaptığı konuşmada,

FIFA, Filistin Futbol Federasyonu tarafından yapılan üç talebi değerlendirmek, FIFA'nın statü ve düzenlemelerinin doğru şekilde uygulandığından emin olmak için hemen bağımsız bir hukuk uzmanını görevlendirecek. Durumun aciliyeti nedeniyle, değerlendirme sonuçlarını gözden geçirmek ve uygun olan kararları almak üzere FIFA Konseyi, 20 Temmuz'a kadar olağanüstü toplanacak.

ifadelerini kullandı.

FIFA ve UEFA'yı Ukrayna savaşı nedeniyle Rus takımlarını men etti

Dünya ve Avrupa futbolunun çatı kuruluşları FIFA ve UEFA, daha önce hükümetlerin eylemleri nedeniyle üye ülkelere yönelik harekete geçmiş, Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından Rus takımlarını müsabakalardan men etmişti.