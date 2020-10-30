Dolar
8.2868
-0.018%
Euro
9.6826
0.0175%
Altın
1870.82
0.1579%
Borsa
1126.99
0%
G. Altın
499.096
0.3442%
Bitcoin
110430.94
-1.9439%
EXEN Coin
11.01
0.27%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    FIFA gay hakem Hagen'e desteğini açıkladı

    FIFA hafta içinde gay olduğunu açıklayan Tom Harald Hagen'e destek verdi. Yapılan açıklamada 42 yaşındaki hakemin itirafı 'cesur' olarak nitelendirildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.10.2020 - 08:50
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    FIFA gay hakem Hagen'e desteğini açıkladı

    Norveçli hakem Tom Harald Hagen, bu hafta eşcinsel olduğunu açıkladı. Norveç Ligi'nde aktif olarak hakemliğini sürdüren Hagen, daha önce FIFA kokartına da sahipti.

    42 yaşındaki hakem, bir gazeteye verdiği röportajda eşcinselliğini açıkladı. Hagen röportajında; "Çok fazla sayıda güzel mesajlar aldım. Bu durumun bu kadar ilgi görmesine biraz şaşırdım. Özellikle genç futbolcular, hakemler, taraftarlar ve teknik direktörlerden gelen mesajları okumak çok güzel." dedi.

    FIFA gay hakem Hagen e desteğini açıkladı #1

    FIFA DESTEĞİNİ AÇIKLADI

    Uluslararası Futbol Federasyonu, Hagen'in açıklamasına desteğini gösterdi.

    FIFA'nın Sosyal Sorumluluk ve Eğitim Baş Sorumlusu Joyce Cook; "Futbol herkes için olmalı ve Tom Harald'ın cesur hareketi bize yol göstermesi açısından çok önemli." dedi.

    FIFA, 2016'da başlatılan FIFA Çeşitlilik Ödülü ile bu konuda aktif olarak da desteğini sürdürüyor.

    FIFA gay hakem Hagen e desteğini açıkladı #2

    Görüş Bildir