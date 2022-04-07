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    FIFA, maçları 100 dakika yapmak istiyor

    FIFA, maçları 100 dakika yapmak istiyor

    FIFA, topun oyunda kaldığı sürenin artması amacıyla Dünya Kupası'nda maç sürelerini 100 dakika yapma fikri üzerinde duruyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 10:27
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    FIFA, 2022 Katar Dünya Kupası öncesi topun oyunda kalma süresini artırma amacıyla maç sürelerini 100 dakikaya çıkartma fikrini gündemine aldı.

    Analiz şirketlerine yapılan araştırmalar sonucu topun, Şampiyonlar Ligi maçlarında dahi yaklaşık 60 dakika oyunda kaldığı hatta bu oranın yüzde 60,2  olduğu öğrenildi.

    FIFA, maçları 100 dakika yapmak istiyor #1

    IFAB'dan izin bekleyecekler

    Corriere dello Sport'un haberine göre; FIFA topun oyunda kaldığı süreyi artırmak için bir hamle yapmak istiyor ancak futbolun hukuk ayağı olan IFAB'dan yeşil ışık alması gerekiyor.

    FIFA'nın, mevcut maç süresi olan 90 dakikaya en az 10 dakika daha ekleme planı olduğu ve bu fikrin direkt olarak başkan Gianni Infantino'dan geldiği öğrenildi.

    FIFA, maçları 100 dakika yapmak istiyor #2

    Yeni nesli futbola çekmek istiyorlar

    Bilindiği üzere yeni neslin futbol maçlarına eski nesillere oranla daha az ilgi duyduğu konuşulmuş, bununla ilgili olarak FIFA'nın aksine Süper Lig projesi başta olmak üzere birçok yeni fikir atılmıştı.


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