FIFA Menajeri Anellucci: Muriç'e 20 milyon euro vermezdim

FIFA Menajeri Claudio Anellucci, Fenerbahçe'den Lazio'ya 20 milyon euroya transfer olan Vedat Muriç hakkında açıklamalarda bulundu.

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı forvet Vedat Muriç için çarpıcı bir açıklama geldi.

FIFA Menajeri Claudio Anellucci, Lazio'nun yerinde olsa Muriç transferini gerçekleştirmeyeceğini belirtti.

"20 MİLYONU FARKLI ŞEKİLDE HARCARDIM"

Anellucci sözlerinde; "Yeni transferlerden Hoedt, takıma uyum sağladı. Inzaghi'nin seçimlerinden biriydi. Muriç için ise 20 milyon euroyu farklı bir şekilde harcardım. 6-7 milyon avro karşılığında yedek bir forvet alır ve kalan parayı diğer mevkiler için harcardım. Tabii ki bu benim fikrim, belki de Muriç bundan sonra ne kadar önemli bir oyunu olduğunu kanıtlar." dedi.

26 yaşındaki Kosovalı forvet, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 8 resmi maçta takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.



