FIFA Puskas Ödülü adayları açıklandı

FIFA'nın düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puaskas Ödülü'nün 10 aday golü açıklandı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) düzenlediği ve yılın en iyi golüne verilen FIFA Puskas Ödülü için 10 aday belli oldu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, unutulmaz Macar futbolcu Ferenc Puskas'ın anısına 2009'dan beri verilen "en iyi gol" ödülünün adayları arasında, İngiltere'de Manchester City forması giyen Riyad Mahrez ile Sevilla'nın Arjantinli oyuncusu Erik Lamela da yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan ilk oylama, 10 Aralık'a kadar sürecek. Bu tarihte aday sayısı 3'e düşecek ve ödülün sahibi, FIFA'nın belirlediği jürinin yapacağı oylamanın ardından 17 Ocak 2022'de gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

HAMİT ALTINTOP DA KAZANMIŞTI

Hamit Altıntop'un A Milli Takım formasıyla Kazakistan'a attığı golle 2010'da kazandığı ödülü, 2009'da Cristiano Ronaldo, 2011'de Neymar, 2012'de Fenerbahçe forması altında attığı golle Miroslav Stoch, 2013'te Zlatan Ibrahimovic, 2014'te James Rodriguez, 2015'te Wendell Lira, 2016'da Mohd Faiz Subri, 2017'de Olivier Giroud, 2018'de Muhammed Salah, 2019'da Daniel Zsori ve geçen yıl da Heung-min Son almıştı.

ADAY GOLLER