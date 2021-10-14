FIFA yeni ofsayt sistemini 2022 Dünya Kupası'nda uygulayacak

FIFA küresel futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, ofsaytta yeni sistemin, son Dünya Kupası'nda devreye girebileceğini söyledi.

Arsene Wenger, futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda büyük olasılıkla uygulanacağını belirtti.

OFSAYTI OTOMATİK TESPİT EDECEK

Wenger, Fransa'nın başkenti Paris'te basına yaptığı açıklamada, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda futbolcuların ofsaytta olup olmadığını otomatik tespit edecek yeni sistemin büyük olasılıkla uygulanacağını söyledi.

"TAHKİMDE BÜYÜK DEĞİŞİME NEDEN OLACAK"

Bir futbolcunun ofsaytta olduğu anda kararın yardımcı hakeme bildirileceğini ifade eden Wenger, bazı şeyleri gizli tutması gerektiğini ancak bunun tahkimde büyük değişime neden olacağını kaydetti.