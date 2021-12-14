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    FIFA, yılın 11'i adaylarını açıkladı

    FIFA 2021 Yılın 11'ine aday olan 23 kişilik futbolcu listesini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2021 - 19:57
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    FIFA, yılın 11'i adaylarını açıkladı

    Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 2021 Yılın 11'ine aday olan 23 kişilik futbolcu listesini yayınladı.

    3 kaleci, 6 defans oyuncusu, 6 orta saha oyuncusu ve 6 forvetin bulunduğu toplam 23 kişilik listenin kazananları, 17 Ocak tarihinde açıklanacak. İşte o isimler...

    YILIN İLK 11’İ ADAYLARI

    • Alisson Becker(Brezilya) – Liverpool
    • Gianluigi Donnarumma(Italya) - Milan/Paris Saint-Germain
    • Édouard Mendy (Senegal) – Chelsea
    • David Alaba (Avusturya) - Bayern Münih/Real Madrid
    • Jordi Alba (İspanya) – Barcelona
    • Trent Alexander-Arnold (İngiltere) – Liverpool
    • Dani Alves (Brezilya) São Paulo/Barcelona
    • Leonardo Bonucci (İtalya) – Juventus
    • Rúben Dias (Portekiz) - Manchester City
    • Sergio Busquets (İspanya) – Barcelona
    • Kevin De Bruyne (Belçika) - Manchester City
    • Bruno Fernandes (Portekiz) - Manchester United
    • Frenkie de Jong (Hollanda) - Barcelona)
    • Jorginho (İtalya) – Chelsea
    • N’Golo Kante (Fransa) – Chelsea
    • Karim Benzema (Fransa) - Real Madrid
    • Cristiano Ronaldo (Portekiz) - Juventus/Manchester United
    • Erling Haaland (Norveç) - Borussia Dortmund
    • Robert Lewandowski (Polonya) - Bayern Münih
    • Romelu Lukaku (Belçika) -Inter/Chelsea
    • Kylian Mbappe (Fransa) - Paris Saint-Germain
    • Lionel Messi (Arjantin) - Barcelona/Paris Saint-Germain
    • Neymar (Brezilya) - Paris Saint-Germain

    FIFA, yılın 11 i adaylarını açıkladı #1

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