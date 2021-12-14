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FIFA, yılın 11'i adaylarını açıkladı
FIFA 2021 Yılın 11'ine aday olan 23 kişilik futbolcu listesini yayınladı.
- Haber Merkezi
- 14.12.2021 - 19:57
Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) 2021 Yılın 11'ine aday olan 23 kişilik futbolcu listesini yayınladı.
3 kaleci, 6 defans oyuncusu, 6 orta saha oyuncusu ve 6 forvetin bulunduğu toplam 23 kişilik listenin kazananları, 17 Ocak tarihinde açıklanacak. İşte o isimler...
YILIN İLK 11’İ ADAYLARI
- Alisson Becker(Brezilya) – Liverpool
- Gianluigi Donnarumma(Italya) - Milan/Paris Saint-Germain
- Édouard Mendy (Senegal) – Chelsea
- David Alaba (Avusturya) - Bayern Münih/Real Madrid
- Jordi Alba (İspanya) – Barcelona
- Trent Alexander-Arnold (İngiltere) – Liverpool
- Dani Alves (Brezilya) São Paulo/Barcelona
- Leonardo Bonucci (İtalya) – Juventus
- Rúben Dias (Portekiz) - Manchester City
- Sergio Busquets (İspanya) – Barcelona
- Kevin De Bruyne (Belçika) - Manchester City
- Bruno Fernandes (Portekiz) - Manchester United
- Frenkie de Jong (Hollanda) - Barcelona)
- Jorginho (İtalya) – Chelsea
- N’Golo Kante (Fransa) – Chelsea
- Karim Benzema (Fransa) - Real Madrid
- Cristiano Ronaldo (Portekiz) - Juventus/Manchester United
- Erling Haaland (Norveç) - Borussia Dortmund
- Robert Lewandowski (Polonya) - Bayern Münih
- Romelu Lukaku (Belçika) -Inter/Chelsea
- Kylian Mbappe (Fransa) - Paris Saint-Germain
- Lionel Messi (Arjantin) - Barcelona/Paris Saint-Germain
- Neymar (Brezilya) - Paris Saint-Germain