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    FIFA'da Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarına onayl

    FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda milli takım kadrolarının 26 kişi olmasını onayladı.
    • 24.06.2022 - 06:05
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    FIFA'da Dünya Kupası'nda 26 kişilik milli takım kadrolarına onayl

    FIFA'dan yapılan açıklamada, Dünya Kupası'nın takvimdeki farklı zamanlaması, koronavirüs salgınının turnuva öncesi ve sırasında yıkıcı etkileri göz önünde bulundurularak milli takımlarda en az 23, en fazla 26 oyuncu olmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

    Avrupa Şampiyonası'nda da 26 kişilik kadro izni verildi

    Geçen yıl düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımlarda 26, Güney Amerika'daki Copa America ile Afrika Uluslar Kupası'nda da 28 kişilik kadrolara izin verilmişti.

    Dünya Kupası'nda 96 oyuncu daha gidecek

    Katar'ın 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na fazladan 96 oyuncu gidebilecek.

    FIFA da Dünya Kupası nda 26 kişilik milli takım kadrolarına onayl #1


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