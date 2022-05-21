FIFA'dan Cüneyt Çakır'a çifte standart

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemleri açıkladı. Bir müsabakayı 85.dakikada bitiren Janny Sikazwe'nin turnavada düdük çalacak olup Cüneyt Çakır'ın listede yer almaması dikkat çekti.

Tüm dünya liglerinde futbol heyecanı devam ederken Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası şimdiden futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Dev turnuvaya aylar kalırken mücadeleleri yönetecek isimler belli oldu.

Listede yönettiği bir müsabakayı 85. dakikada bitiren hakem Janny Sikazwe'nin yer alıp Cüneyt Çakır'ın yer almaması dikkat çekti.

Janny Sikazwe, m açı iki defa erken bitirmişti

Ocak ayında oynanan Afrika Uluslar Kupası F Grubu Tunus-Mali karşılaşmasında maçın Zambiyalı hakemi Janny Sikazwe, son düdüğü 85. dakikada çalmıştı. Hakem Sikazwe herkesi şoke etmiş, gelen uyarıların ve ikazların ardından karşılaşma yeniden başlamıştı.

Skandalları bitmek bilmeyen hakem bu kez de maçı 89. dakikada bitirerek yeni bir şok dalgası yaratmıştı. Hakemin erken düdüklerinin etkisiyle çılgına dönen ve rakibi karşısında 1-0 yenik durumda bulunan Tunus yedek kulübesi, sahaya inmiş ve büyük bir tepki göstermişti

Bu olayların ardından Afrika Futbol Konfederasyonu, müsabakada kalan dakikaların yeniden oynanması yönünde karar vermiş fakat Tunuslu futbolcuların maça çıkmayı reddetmesi sonrası son karar olarak maçın 1-0 Mali lehine sonuçlanması yönünde bildiri yayınlanmıştı.

Listede Türk hakem yok

Janny Sikazwe, Dünya Kupası'nda hakemlik görevine devam ederken ülkemizden başta Cüneyt Çakır olmak üzere hiç bir Türk hakemin listede yer almaması dikkat çekti.

Cüneyt Çakır'ın çağrılmamasında MHK kararı etkili

MHK tarafından görevden alınan sonrasında ise göreve geri getirilen Cüneyt Çakır'ın Türkiye'de maç yönetememesi ve uluslararası liglerde de düdük çalamaması Dünya Kupası'na çağrılmamasında etkili oldu.



