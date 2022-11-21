- Haberler
- Dünyadan futbol Haberleri
- FIFA'dan LGBT pazubandı için karar
FIFA'dan LGBT pazubandı için karar
İngiltere, Galler, Belçika, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İsviçre, FIFA'nın yaptırımları nedeniyle Dünya Kupası'nda LGBT'yi desteklemek amacıyla One Love kaptanlık bandını takmayacağını açıkladı.
- 21.11.2022 - 15:13
- Güncelleme : 21.11.2022 - 15:17
İngiltere, Galler, Belçika, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Danimarka Milli Takımları'nın kaptanları, 2022 Dünya Kupası'nda LGBT topluluğuna destek için gökkuşağı renklerinde kol bantları takacaklarını açıklamıştı.
FIFA "Sarı kart verilecek" dedi
FIFA'nın, pazar günü takım yetkilileriyle standart bir toplantı düzenlediği ve kurallar gereği maçlarda ekstra ekipman takılmasına izin verilmediği öğrenildi.
Dünya Kupası'nda "One Love" kaptanlık bandını takan oyuncuların, maç başlamadan sarı kart göreceği açıklandı.
Virgil Van Dijk, Dünya Kupası'nda LGBT pazubandını takmayacak - HABERİ