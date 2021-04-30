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    FIFA'dan Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yasağı

    FIFA, iki Fransız kulübü olan Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yasağı ve para cezası verdi.
    • AA
    • 30.04.2021 - 16:46
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    FIFA'dan Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yasağı

    FIFA Disiplin Komitesi, Fransız kulüpleri Paris FC ve Angers SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağının yanı sıra 30'ar bin İsviçre Frangı (272 bin Lira) para cezası verdi.

    FIFA resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2020 yılında yürürlüğe giren transfer hükümleriyle ilgili ilk kez böyle bir yaptırım uygulandığı duyuruldu.

    'KÖPRÜ TRANSFER' OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

    FIFA cezaya gerekçe olarak, Temmuz 2020'de Paris FC ile amatör sözleşme imzalayan bir oyuncunun, 6 hafta sonra Angers SCO'ya transfer olmasını "köprü transfer" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

    FIFA dan Paris FC ve Angers SCO ya transfer yasağı #1

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