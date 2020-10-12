Filip Novak milli takım kadrosundan çıkarıldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Filip Novak, koronavirüs testi sonuçları sonrasında kadrodan tedbirli olarak çıkarılan oyuncular arasında yer aldı.

İsrail'i 2-1 yenerek Uluslar Ligi'nde 6 puanla 2. sıraya yerleşen Çek Cumhuriyeti'nde, koronavirüs şüphesi nedeniyle 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

5 İSİM KADRO DIŞI

Yapılan testler sonucunda 3 futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıkarken, 2 futbolcu ise sonucu şüpheli olduğu gerekçesiyle kadroya alınmadı.

Bu süreçte Çek Cumhuriyeti Milli Takımı kaptanı Borek Dockal, orta saha oyuncusu Antonin Barak, forvet Adam Hlozek, kaleci Filip Nguyen ve Fenerbahçeli sol bek Filip Novak kadro dışında kaldı.

1 FUTBOLCU KESİNLEŞTİ

Yapılan açıklamada Antonin Barak'ın koronavirüse yakalandığı resmi olarak duyurulsa da diğer 4 futbolcudan hangilerinin testinin pozitif çıktığına dair bir bilgi verilmedi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli sol beki Filip Novak'ın sağlık durumuyla ilgili de bilgi verilmezken, tedbir amaçlı mı yoksa pozitif vaka sonucunda mı kadro dışında kaldığı henüz bilinmiyor.