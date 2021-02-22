Filipe Luis: Salah, antrenmanlarda Messi gibiydi

Filipe Luis, Chelsea'de beraber oynadığı Mısırlı yıldız Mohamed Salah'a övgüler yağdırdı.

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da top koşturan Atletico Madrid'in efsane sol beklerinden Filipe Luis, Atletico ve Chelsea günlerini anlattı.

Başarılı oyuncunun sözleri şu şekilde:

"SIMEONE'DEN MESAJ GELİNCE KORKARDIM"

"Artık bir arkadaş olarak Diego Simeone ile mesajlaşabiliyorum. Atletico'da oynarken ne zaman ondan mesaj gelse çok korkardım. Chelsea'de oynarken ise bana, 'Geri dön, tekrar kazanacağız ve senin gibi bir beke ihtiyacım var.' dedi. Geri dönüp, iyi oynadığımda ise 'Bak, sadece benimle iyi oynuyorsun. Tekrar iyi oynamak için bize dönmen gerekiyordu.' dedi. O, benden en iyisini aldı. Beynimin her santimetresine hakimdi."





"MOURINHO'YA BENİ NEDEN BURAYA GETİRDİN DEDİM"

"Chelsea'de sezonun ilk maçında yedek kulübesindeydim. Mourinho'nun ofisine gittim ve şöyle dedim: 'Beni neden buraya getirdin? Neden beni Atletico'da bırakmadın?' Savunma hattında Azpilicueta kadar güvenilir olmadığımı, yerimi kazanmam gerektiğini söyledi. Transferimden asla pişman olmadım çünkü dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelmiştim."

"Chelsea'den ayrılma kararımı Lig Kupası finalinden sonra vermiştim. Mourinho'dan daha iyi şeyler duymak istediğim için ihanete uğramış hissettim. Bir yıl daha Mourinho ile çalışmak istemedim. Ancak onun bir hatası yoktu. Finalde kazanan taraf biz olduk ve madalyayı aldım."





"SALAH, MESSI GİBİYDİ"

"Hayal kırıklığına uğrayan ve yedek kulübesinde kalan tek kişi ben değildim. Mohamed Salah da vardı. Antrenmanlarda Messi gibiydi. Onunla daha fazla oynayamamış olmam üzücü."

"HAZARD'DA 'EN İYİSİ OLACAĞIM' HIRSI YOKTU"

"Messi'nin seviyesine ulaşabileceğine inandığım bir diğer isim de Eden Hazard'dı. Neymar ve Messi'den sonra oynadığım en iyi oyunculardan biri de Hazard'dı. İyi antrenman yapmazdı. Maçtan 5 dakika önce soyunma odasında Mario Kart oynuyordu. Ayakkabılarını bağlamadan ısınırdı. Ancak o zaman bile topu ondan kimse alamazdı. 3-4 oyuncuyu çalımlayarak tek başına maçı kazanırdı. Hazard'ın birçok yeteneği var ama belki de "Dünyanın en iyi oyuncusu olacağım" hırsı yok."