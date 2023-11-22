Filistin-Avustralya maçına damga vuran destek mesajları FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri'nde Filistin ile Avustralya arasındaki karşılaşmada Filistin'e destek mesajları dikkat çekti.

AA & Ensonhaber

Güvenlik gerekçesiyle Filistin'in ev sahipliği yerine Kuveyt'teki Uluslararası Jaber Al-Ahmad Stadı'nda oynanan FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri İkinci Tur I Grubu mücadelesini Avustralya, Filistin'i 18. dakikada Harry Souttar'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmada yaşananlar ise skorun önüne geçti.

Filistinli savunma oyuncuları Ibrahim Abuimeir, Ahmed Kullab ve Khaled Al-Nabris'in Gazze kentinden çıkışına izin verilmemesi nedeniyle forma giyemediği maçta tribünlerde yer alan yaklaşık 15 bin taraftar, Filistin bayrakları ve 'Gazze'ye özgürlük' pankartları açtı.

Avustralyalı futbolcular kazançlarını bağışladı

Avustralya Futbol Federasyonu ise oyuncuların bu maçta elde ettikleri kazancı Gazze'ye yardım için bağışladıklarını duyurdu.