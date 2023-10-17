Filistin'e destek veren Anwar El Ghazi, Mainz'da kadro dışı bırakıldı Bundesliga ekiplerinden Mainz 05, Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle Anwar El Ghazi'yi kadro dışı bıraktı.

AA & Ensonhaber

Almanya Bundesliga ekiplerinden Mainz 05'ten skandal hareket...

Kulüpten yapılan açıklamada Anwar El Ghazi'nin Filistin'e destek veren sosyal medya paylaşımın kulüp değerleriyle örtüşmemesi ve iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması gerekçeleriyle antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmayacağı belirtildi.

"Nehirden denize, Filistin özgür olacak"

Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından geçen ay transfer edilen Fas asıllı Hollandalı futbolcu paylaşımda İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

Hollanda Milli Takımı'nda 2 maçta forma giyen 28 yaşındaki El Ghazi, bu sezon Mainz 05'te 3 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.