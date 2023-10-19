Filistin'e destek veren Karim Benzema için ilginç teklif: Vatandaşlıktan atalım Fransa'da İsrail karşıtı paylaşımlar sansürleniyor... Her fırsatta düşünce özgürlüğü diye haykıran Batı'nın Filistin'e destek veren Karim Benzema'yı teröristlikle suçlamasının ardından vatandaşlıktan çıkarmayı da düşünmesi gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi.

ensonhaber.com

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Cezayir asıllı Fransız forvet Karim Benzema, son dönemde Fransa'da linç ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Gazze halkının yanında olduğunu belirten Benzema'ya Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'terörist' benzetmesi yapmıştı.

Senatör ciddi ciddi teklif hazırladı

Bu dikkat çeken söylemin ardından Fransız Senatör Valerie Bouyer, daha da ileri giderek dünyaca ünlü futbolcunun vatandaşlıktan atılması ve Ballon dOr ödülünün geri alınmasını istedi.

Terör propogandası yapmakla suçlanan Benzema sessizliğini korurken, Fransa'da birçok siyasi de Benzema aleyhine çalışmalara başladı.

Benzema ne paylaşmıştı?

Yıldızı söndükten sonra dışlanan futbolcular listesine eklenen Karim Benzema'nın yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi:

Hatırlanacağı üzere Cezayir asıllı olan Karim Benzema, anavatanını değil Fransa Milli Takımı'nı tercih etmişti.

Cantona da sessiz kalamadı

Öte yandan Avrupa'da birçok futbolcu sessizliğini korurken, Manchester United'ın efsane ismi Eric Cantona, herkese örnek olacak bir mesaj yayınlamıştı.

Cantona açıklamasında şu ifadeleri kullandı: