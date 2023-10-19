Filistin'e destek veren Karim Benzema için ilginç teklif: Vatandaşlıktan atalım

Dünyanın en iyi forvetlerinden biri olarak gösterilen Cezayir asıllı Fransız forvet Karim Benzema, son dönemde Fransa'da linç ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde Gazze halkının yanında olduğunu belirten Benzema'ya Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 'terörist' benzetmesi yapmıştı.
Senatör ciddi ciddi teklif hazırladı
Bu dikkat çeken söylemin ardından Fransız Senatör Valerie Bouyer, daha da ileri giderek dünyaca ünlü futbolcunun vatandaşlıktan atılması ve Ballon dOr ödülünün geri alınmasını istedi.
Terör propogandası yapmakla suçlanan Benzema sessizliğini korurken, Fransa'da birçok siyasi de Benzema aleyhine çalışmalara başladı.
Benzema ne paylaşmıştı?
Yıldızı söndükten sonra dışlanan futbolcular listesine eklenen Karim Benzema'nın yaptığı paylaşım ise şu şekildeydi:
Hatırlanacağı üzere Cezayir asıllı olan Karim Benzema, anavatanını değil Fransa Milli Takımı'nı tercih etmişti.
Cantona da sessiz kalamadı
Öte yandan Avrupa'da birçok futbolcu sessizliğini korurken, Manchester United'ın efsane ismi Eric Cantona, herkese örnek olacak bir mesaj yayınlamıştı.
Cantona açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Filistinlilerin insan haklarını savunmak Hamas yanlısı olduğunuz anlamına gelmez.
Özgür Filistin demek, Yahudi düşmanı olduğunuz veya tüm Yahudilerin gitmesini istediğiniz anlamına gelmez.
Özgür Filistin, Filistinlilerin 75 yıldır temel insan haklarından mahrum bırakan İsrail işgalinden özgür kalması anlamına geliyor.
Özgür Filistin, yarısı çocuk olan 2.3 milyon Filistinlinin dünyanın en büyük açık hava hapishanesinde kafeslenmesine son vermek anlamına geliyor.
Özgür Filistin, İsrail hükümetinin dayattığı ayrımcılığın sona ermesi anlamına geliyor.
Özgür Filistin, Filistinlilere topraklarındaki temel altyapının kontrolünü vermek anlamına geliyor.
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