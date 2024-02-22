Finale çıkan Panathinaikos'ta Fatih Terim şapkasını imzaladı Yunanistan Kupası yarı final maçında PAOK'u penaltı atışlarıyla eleyen Panathinaikos'ta Fatih Terim'in sosyal medya paylaşımı viral oldu.

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Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında, Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK karşı karşıya geldi.

Yeşil-beyazlı takım, yarı final ilk maçında 1-0 yendiği PAOK'u rövanşta sahasında ağırladı.

Film gibi olay

PAOK, 72. dakikada Andrija Zivkovic'in attığı golle karşılaşmanın normal süresini 1-0 önde tamamladı ve uzatma bölümüne geçildi.

105'inci dakikada Polonyalı Tomasz Kedziora ile bir gol daha bulan PAOK, skoru 2-0 yaptı.

120+9. dakikada Panathinaikos adına rakip fileleri havalandıran Dimitris Limnios, mücadeleyi penaltı atışlarına götürdü.

Atışlarda rakibine 6-5 üstünlük sağlayan Panathinaikos, finale yükselen taraf oldu.

Şapkasını imzaladı

Mücadelenin sonunda Pana, büyük bir sevinç yaşarken Fatih Terim de finali coşkuyla kutladı. Mücadele sonunda sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan ünlü teknik adamın şapkasındaki tarih ve imza detayı da dikkat çekti.

Birçok futbolsever bu paylaşım üzerine, "İmparator her yerde imparatordur." yorumunda bulundu.