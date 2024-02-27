Fiorentina, Lazio'yu mağlup etti

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İtalya Serie A'nın 26. haftasında Fiorentina, Lazio'yu ağırladı.
Ev sahibi takım geriye düştüğü mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Michael Kayode ve 69. dakikada Giacomo Bonaventura atarken Lazio'nun sayısını 45. dakikada Luis Alberto kaydetti.
Fiorentina sıralamada öne geçti
Bu galibiyetle puanını 41'e yükselten Fiorentina ligdeki bir sonraki maçında Torino deplasmanına gidecek.
40 puanda kalan Lazio ise Milan'ı konuk edecek.
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