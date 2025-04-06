Fiorentina maçında Milan'a geri dönüş yetmedi

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, Fiorentina'yı ağırladı.
Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Fiorentina'nın gollerini 7. dakikada kendi kalesine Malick Thiaw ile 10. dakikada Moise Kean attı.
MILAN'A GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ
Milan'ın sayılarını 23. dakikada Tammy Abraham ile 64. dakikada Luka Jovic kaydetti.
Bu sonuçla puanını 48 yapan Milan, ligdeki bir sonraki maçında Udinese deplasmanına gidecek.
52 puana yükselen Fiorentina ise Parma'yı konuk edecek.
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