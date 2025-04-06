Fiorentina maçında Milan'a geri dönüş yetmedi
Haber Merkezi

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, Fiorentina'yı ağırladı.

Mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Fiorentina'nın gollerini 7. dakikada kendi kalesine Malick Thiaw ile 10. dakikada Moise Kean attı.

MILAN'A GERİ DÖNÜŞ YETMEDİ

Milan'ın sayılarını 23. dakikada Tammy Abraham ile 64. dakikada Luka Jovic kaydetti.

Bu sonuçla puanını 48 yapan Milan, ligdeki bir sonraki maçında Udinese deplasmanına gidecek.

52 puana yükselen Fiorentina ise Parma'yı konuk edecek.

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Göktürk Sönmez
Editor