Fiorentina satılıyor

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın Başkanı Comisso, 10 gün içerisinde 335 milyon euro getirenin kulübü alacağını açıkladı.

Fiorentina’nın Başkanı Rocco Comisso kulübü satacağını açıkladı.

Kulübün geçmiş dönemlerde yaşadığı krizleri dile getiren Comisso, “Fiorentina asla Checci Gori’nin sürüklediği felakete gitmeyecek. Bizim kulübümüzün şu anda borcu yok. Tamamen ailem finanse ediyor. Bununla guru duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

“ALICI FLORANSALI OLMALI”

“Kulübü 335 milyon euroya satıyorum. Teklif 10 gün boyunca geçerli olacak ve almak isteyen kesinlikle Floransalı olmalı. Satın alma öncesinde 35 milyon euro da depozito ödenmeli” dedi.

Daha önce satılan Serie A ekiplerinden bahseden Comisso, “De Laurentiss ne kadar verip Napoli’yi aldı ? Verdiği para hiçbir şey değil. Peki Lotito Lazio için ? Ben açıklıyorum 170 milyona kulübü aldım ve 80-85 milyon euro antrenman sahası, kulüp binası için harcadım.” sözlerini sarf etti.

Fiorentine Serie A Ligi’nde 39 puanla 13.sırada yer alıyor.