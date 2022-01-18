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    Fiorentina'dan Genoa'ya yarım düzine gol

    Serie A'nın 22. haftasında sahasında Genoa'yı konuk eden Fiorentina, rakibine sahayı adeta dar etti ve 6-0 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:44
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    Fiorentina'dan Genoa'ya yarım düzine gol

    Serie A'da 22. hafta, üç maç ile devam etti. TSİ 22.45'te başlayan maçta Fiorentina, sahasında Genoa ile karşılaştı.

    Ev sahibi ekip, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı.

    BRIGHI 2 GOL ATTI

    Mor Menekşeler'e galibiyeti getiren golleri Odriozola, Bonaventura, Brighi (2), Vlahovic ve Torreira attı. Fiorentina, bu galibiyetin ardından 35 puanla 6. sırada kendine yer buldu. Genoa ise 12 puanla 19. sırada kaldı.

    Fiorentina dan Genoa ya yarım düzine gol #1

    Fiorentina dan Genoa ya yarım düzine gol #2


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