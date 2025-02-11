Fiorentina'yı deviren Inter zirve yarışını bırakmadı

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Inter, Fiorentina'yı ağırladı.
Ev sahibi takım mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Pongracic (KK) ile 52. dakikada Arnautovic attı.
Fiorentina'nın tek sayısını 44. dakikada penaltıdan Mandragora kaydetti.
HAKAN İLK 11'DE BAŞLADI
Inter'de mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, 46. dakikada oyundan alındı.
Bu sonuçla puanını 54 yapan Inter, ligdeki bir sonraki maçında Juventus deplasmanına gidecek.
42 puanda kalan Fiorentina ise Como'yu konuk edecek.
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