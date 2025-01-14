Fiorentina'yı yenen Monza'nın kazanamama serisi son buldu

Haber Merkezi
İtalya Serie A'nın 20. haftasında Monza, Fiorentina'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Monza'nın gollerini Patrick Ciurria ve Daniel Maldini atarken Fiorentina'nın tek sayısını penaltıdan Lucas Beltran kaydetti.
11 MAÇLIK KAZANAMAMA SERİSİ SONA ERDİ
Bu sonuçla birlikte 11 maçlık kazanamama serisine ve 5 maçlık puan hasretine son veren Monza, 13 puanla son sırada bulunuyor.
5 maçtır kazanamayan Fiorentina ise 32 puanla 6. sırada.
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