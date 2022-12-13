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Flamengo'da Pereira dönemi
Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo’nun yeni teknik direktörü oldu.
- Haber Merkezi
- 13.12.2022 - 16:34
- Güncelleme : 13.12.2022 - 16:55
Bir dönem Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlüğünü yapan Portekizli hoca Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti.
1 yıllık anlaşma
Flamengo'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2023 yılı boyunca Vitor Pereira ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
Pereira, Fenerbahçe'de 25 maçta 1.60, Corinthias'ta ise 63 maça 1.63 puan ortalaması tutturmuştu.
Yıllık 4.5 milyon euro kazanacağı yazıldı
Brezilya basını ise, Portekizli teknik adamın, Flamengo'da daha önce görev yapan Jorge Jesus gibi yıllık 4.5 milyon euro maaş alacağını öne sürdü.
57 yaşındaki teknik direktör, Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.