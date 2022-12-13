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    Flamengo'da Pereira dönemi

    Flamengo'da Pereira dönemi

    Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo’nun yeni teknik direktörü oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2022 - 16:34
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 16:55
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    Bir dönem Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlüğünü yapan Portekizli hoca Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti.

    1 yıllık anlaşma

    Flamengo'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2023 yılı boyunca Vitor Pereira ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

    Pereira, Fenerbahçe'de 25 maçta 1.60, Corinthias'ta ise 63 maça 1.63 puan ortalaması tutturmuştu.

    Perreira

    Yıllık 4.5 milyon euro kazanacağı yazıldı

    Brezilya basını ise, Portekizli teknik adamın, Flamengo'da daha önce görev yapan Jorge Jesus gibi yıllık 4.5 milyon euro maaş alacağını öne sürdü.

    57 yaşındaki teknik direktör, Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

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