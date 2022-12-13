Flamengo'da Pereira dönemi

Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo’nun yeni teknik direktörü oldu.

Bir dönem Fenerbahçe'nin Teknik Direktörlüğünü yapan Portekizli hoca Vitor Pereira, Brezilya ekibi Flamengo'nun başına geçti.

1 yıllık anlaşma

Flamengo'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 2023 yılı boyunca Vitor Pereira ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Pereira, Fenerbahçe'de 25 maçta 1.60, Corinthias'ta ise 63 maça 1.63 puan ortalaması tutturmuştu.

Yıllık 4.5 milyon euro kazanacağı yazıldı

Brezilya basını ise, Portekizli teknik adamın, Flamengo'da daha önce görev yapan Jorge Jesus gibi yıllık 4.5 milyon euro maaş alacağını öne sürdü.

57 yaşındaki teknik direktör, Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.