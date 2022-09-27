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    Flamengo'dan açıklama: Gabigol'ü Türkler alamaz

    Flamengo'dan açıklama: Gabigol'ü Türkler alamaz

    Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Gabigol için kulübü Flamengo'dan açıklama yapıldı.
    • 27.09.2022 - 14:48
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:21
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    Sezon başında Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilen 'Gabigol' lakaplı Gabriel Barbosa ile ilgili kulübü Flamengo'dan, Brezilya basınına çok çarpıcı bir açıklama geldi.

    Flamengo'da başkan yardımcısı Marco Braz, adı sık sık Türkiye ile anılan Gabriel'e Fenerbahçe'nin bir ilgisinin olmadığını söylerken, Türk takımlarının oyuncuyu alacak güçte olmadıklarını söyledi.

    Flamengo dan açıklama: Gabigol ü Türkler alamaz #1

    "Türkler alamaz"

    Braz yaptığı açıklamada, "Gabigol'ü nasıl alacaklar? Şaka mı bu? Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Türkler alamaz." dedi.

    Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel'in Türkiye'ye gitmeyeceğini söyleyen Braz, "Eminim Fenerbahçe bu ücreti ödese bile Gabriel oraya gitmez." açıklamasını yaptı. Marco Braz ayrıca, Gabigol'ün Flamengo'dan ayrılması halinde ilk tercih edeceği ülkenin İspanya ya da İngiltere olacağını da sözlerine ekledi.

    Flamengo dan açıklama: Gabigol ü Türkler alamaz #2

    178 maçta 109 gol 31 asist

    26 yaşındaki oyuncu, 2019-2020 yılında Inter'den 17 milyon 500 bin euroya transfer olmuştu.

    Başarılı isim, daha önce Inter, Santos ve Benfica'da da forma giydi. Gabriel, Flamengo formasıyla toplamda çıktığı 178 maçta 109 gol ve 31 asist yapma başarısı gösterdi.


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