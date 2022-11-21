Petrol
86.85
-0.88%
Euro
19.0714
-0.85%
Dolar
18.6209
0.06%
Altın
1.042
-0.35%
Borsa
4531
0.00%
Bitcoin
306.988
-3.46%
BTXN Coin
6.03
-3.82%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Flamengo'dan Jorge Jesus'a dev bütçe

    Fenerbahçe Teknik Direktörünü takımın başına getirmek isteyen Brezilya ekibi Flamengo, Portekizli teknik adama büyük bir transfer bütçesi önerdi.
    • 21.11.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 12:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Flamengo'dan Jorge Jesus'a dev bütçe

    Fenerbahçe'de yönetim, sezonun ilk bölümündeki başarılı performans sonrası bir an önce Jorge Jesus ile yeni kontrat yapmak için kolları sıvadı. Ancak son dönemde özellikle Brezilya basınında çıkan haberler can sıkıyor. Jesus'un, Dünya Kupası sonrası görevini bırakacak olan Tite'nin yerine Brezilya'nın başına geçebileceği iddiası vardı. Ardından Portekiz Milli Takımı için de Jesus'un adı geçmeye başladı.

    Son dönemde ise Flamengo'nun, tecrübeli teknik adamı yeniden göreve getirmek için harekete geçtiği iddia edilmeye başladı.

    Buna göre, bu sezon Flamengo ile Copa Libertadores ve Brezilya Kupası'nı kazanan Dorival Junior'ın, Brezilya Milli Takımı'nın yeni hocası olacağı kaydedildi.

    Flamengo dan Jorge Jesus a dev bütçe #1

    Görülmemiş bütçe

    Kırmızı-siyahlıların da Junior'ın yerini Jorge Jesus ile doldurmak için ekonomik anlamda tüm imkanları seferber ettiği öne sürüldü.

    Fanatik'te yer alan habere göre; Flamengo'nun, Jesus ve ekibine dolgun bir maaş teklif etmenin yanı sıra Güney Amerika futbolunda görülmemiş bir transfer bütçesi sunacağı kaydedildi.

    Başkan umutlu

    Ali Koç ise şu anda tatilde olan Jorge Jesus'un İstanbul'a dönmesinin ardından kendisiyle hemen masaya oturmaya hazırlanıyor.

    Başkan Koç, Fenerbahçe'de ve İstanbul'da son derece mutlu olduğu bilinen Portekizli teknik adamın sözleşme uzatma teklifine olumlu yaklaşacağını umuyor.

    Flamengo dan Jorge Jesus a dev bütçe #2


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı
    Dünya

    İran’da mollaların eğitim aldığı medreseler yakıldı

    Cemre Baysel kış vakti bikinisiyle... 'Tepki veremedim bi saniye..'
    Medya

    Cemre Baysel kış vakti bikinisiyle... "Tepki veremedim bi saniye.."

    Görüş Bildir