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    Flamengo'dan Vitor Pereira açıklaması

    Corinthians'taki görevinden ailevi sorunlar nedeniyle ayrılan Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Vitor Pereira, Brezilya'da kalıyor.
    • 09.12.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 14:54
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    Flamengo'dan Vitor Pereira açıklaması

    Adı Brezilya ekibi Flamengo ile anılan Portekizli teknik adam Vitor Pereira için resmi açıklama geldi.

    "2023'te teknik direktörümüz olacağına kesinlikle inanıyorum"

    Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, "Vitor Pereira ile görüşmeler çok iyi devam ediyor. 2023'te teknik direktörümüz olacağına kesinlikle inanıyorum. Özen gerektiren bazı yasal konular var ve bize verilen tavsiyelere uyacağız." dedi.

    Flamengo dan Vitor Pereira açıklaması #1

    1.63 puan ortalaması yakaladı

    Corintihans'ın başında 63 maça çıkan Vitor Pereira, 1.63'lük puan ortalaması yakaladı.

    Flamengo dan Vitor Pereira açıklaması #2

    Brezilya Kupası'nda Flamengo'ya kaybetmişti

    57 yaşındaki teknik direktör, Corintihans'a Brezilya Kupası'nda final oynattı. Finali de penaltılar sonucu Flamengo'ya kaybetmişti.

    Vitor Pereira, geçen sezonun başında ikinci kez Fenerbahçe'nin başına getirilmiş ancak kötü gidişat nedeniyle devre arası gelmeden yollar ayrılmıştı.

    Flamengo dan Vitor Pereira açıklaması #3


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