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    Florentino Perez: 2011'de Neymar için teklif yaptık

    Neymar'ın davasına tanık olarak katılan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Brezilyalı oyuncuya 2011 yılında transfer teklifi yaptıklarını söyledi.
    • 18.10.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 16:50
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    Florentino Perez: 2011'de Neymar için teklif yaptık

    Efsane oyuncunun Barcelona'ya transferi sürecindeki yolsuzluk iddialarına yönelik soruşturma devam ediyor.

    PSG forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar'ın, Santos'tan Barcelona'ya transfer sürecindeki yolsuzluk iddialarına yönelik açılan soruşturmanın duruşması gerçekleştirildi.

    Perez ifade verdi

    Davada ifade veren Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Paris Saint-Germain forması giyen Neymar'a 2011 yılında transfer teklifi yaptıklarını açıkladı.

    Florentino Perez: 2011 de Neymar için teklif yaptık #1

    "Barcelona için oynamak isterdim"

    Konuyla ilgili Real Madrid'den de teklif aldığını belirten Neymar, "Çocukken sahip oldukları oyunculardan ötürü Barcelona için oynamak isterdim ve hem onları hem de kalbimi her zaman takip ettim." dedi.

    Florentino Perez: 2011 de Neymar için teklif yaptık #2

    "Yaklaşık 10 yıl önce Neymar ile ilgileniyorduk"

    Perez, "Yaklaşık 10 yıl önce Neymar ile ilgileniyorduk. Ancak ben ve Neymar bu konu hakkında konuşmadık." dedi.

    Florentino Perez: 2011 de Neymar için teklif yaptık #3

    "2011'de Neymar için 45 milyon euro teklif ettik"

    O dönemde yıldız futbolcunun serbest kalma bedelini bilmediğini söyleyen İspanyol spor adamı, "2011'de Neymar için 45 milyon euro teklif ettik. Belgelerden bildiğim kadarıyla yaptığımız tek teklif bu. Futbolcular, istedikleri kulüplere gidebilir. Neymar da Barcelona'ya gitmek istedi ve oraya transfer oldu." ifadelerini kullandı.

    Perez, ayrıca mahkemede Neymar'la hiç yüz yüze görüşmediğini ve birbirlerini tanımadıklarını söyledi.


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