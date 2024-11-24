Florentino Perez: Ballon d'Or'u Real Madrid oyuncusu kazanmalıydı

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Geride bıraktığımız 2023-2024 sezonunda kupalara ambargo koyan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi, LaLiga ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.

Bu sezona da aynı hedeflere ulaşmak için çıkan eflatun-beyazlı takımın başkanı Florentino Perez, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Perez, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Ballon d'Or hakkında konuştu. Real Madrid Başkanı, ödülü Manchester City forması giyen Rodri'nin yerine kendi takımından bir ismin kazanması gerektiğini söyledi.

"ÖDÜLÜ REAL MADRID OYUNCUSU KAZANMALIYDI"

Perez, şu ifadeleri kullandı:

Rodri, Ballon d'Or'u Manchester City ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı zaman almalıydı. Geçtiğimiz sezonun ödülünü kesinlikle bir Real Madrid oyuncusu kazanmalıydı.

NELER OLMUŞTU?

Real Madrid yönetimi, Ballon d'Or ödülünü kendi takımlarından bir oyuncunun kazanmadığını öğrendiklerinde ödül törenini protesto etmiş ve hiçbir ferdinin törene katılmayacağını açıklamıştı.

Rodri'nin kazandığı ödülde Real Madridli Vinicius Junior ikinci, Jude Bellingham ise üçüncü sırada yer almıştı.