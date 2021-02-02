Euro
8.6297
-0.46%
Dolar
7.1684
-0.25%
Altın
425.05
-1.15%
Borsa
1.507
0.94%
Bitcoin
250.585
2.43%
EXEN Coin
17.41
-3.27%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Florentino Perez koronavirüse yakalandı

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 02.02.2021 - 15:35
    • Güncelleme : 02.02.2021 - 16:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Florentino Perez koronavirüse yakalandı

    İspanyol devi Real Madrid'de bir koronavirüs vakası daha yaşandı.

    SEMPTOM GÖSTERMEDİ

    Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Florentino Perez'in herhangi bir semptom göstermemesine karşın düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

    73 yaşındaki Perez, 2009 yılından bu yana Madrid temsilcisinde kulüp başkanlığı görevini sürdürüyor.

    Florentino Perez koronavirüse yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir