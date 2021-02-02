Florentino Perez koronavirüse yakalandı

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

İspanyol devi Real Madrid'de bir koronavirüs vakası daha yaşandı.

SEMPTOM GÖSTERMEDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, Başkan Florentino Perez'in herhangi bir semptom göstermemesine karşın düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

73 yaşındaki Perez, 2009 yılından bu yana Madrid temsilcisinde kulüp başkanlığı görevini sürdürüyor.