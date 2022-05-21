Florentino Perez: Mbappe takımda olmayacak

Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe transferinin gerçekleşmeyeceğini belirtti. Ayrıca Ancelotti de takımdaki bazı futbolcular hakkında açıklama yaptı.

İspanya La Liga'yı sezon sonlanmadan şampiyon olarak tamamlayan Real Madrid, gelecek sezona bomba gibi bir kadro ile girmek için çalışmalarına şimdiden başladı.

Real Madrid, sezonu Real Betis beraberliğiyle kapatırken başkan Florentino Perez de maç sonu futbolcularla bir araya geldi ve açıklamalarda bulundu.

Perez: Mbappe transferi gerçekleşmeyecek

Perez, soyunma odasında oyuncularına günlerdir manşetlere konu olan Kylian Mbappe transferinin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Mbappe'nin henüz kararını vermediği ve hafta sonu transfer konusunda gelişmeleri aktaracağı düşünülürken başkan Perez'in bu kararı Real Madrid taraftarlarını üzdü.





Ancelotti de açıklama yaptı



Diğer yandan son maçın ardından teknik direktör Carlo Ancelotti de konuştu.

Isco ile sözleşme uzatılmayacak

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Isco ile kontrat yenileme görüşmesinin yapılmayacağını açıkladı.

"Marcelo bize henüz veda etmedi"

Ayrıca Real Madrid tarihinin önemli isimlerinden biri olan Marcelo ise maç sonunda tribünlerle adeta vedalaştı. Ancelotti, "Marcelo bize henüz veda etmedi. O hala bizim kaptanımız ve Şampiyonlar Ligi finaline kadar öyle kalacak." dedi.







