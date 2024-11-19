Florentino Perez'den Arda Güler sözleri! Hiçbir yere gitmiyor

Haber Merkezi

İspanya LaLiga'da ezeli rakibi Barcelona'nın 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan Real Madrid'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu sezon eflatun-beyazlı takımda istediği süreleri bulamayan Arda Güler'in geleceğine dair bir açıklama yapıldı.

Son dönemde ismi ayrılık haberleriyle anılan milli futbolcu için Madrid cephesinden yalanlama geldi.

REAL MADRID'DE KALACAK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Real Madrid Yönetim Kurulu Başkanı Florentino Perez, medya mensuplarına Arda Güler'in kulüpte kalacağını bildirdi.

İspanyol iş adamının şu ifadeleri kullandığı ileri sürüldü:

Ara transfer döneminde Real Madrid'de kalacak. Bu konuda hiçbir şüphe yok.

ANCELOTTI İLE GÖRÜŞTÜ

Yine ülke basınında yer alan haberlerde; Arda Güler'in, bulduğu forma süresi hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüştüğü de belirtildi.

İtalyan teknik adam, Arda Güler'e ona duyduğu güvenin tam olduğunu söylerken oyuncusuna defansif yönde çalışmalar yapmasını tavsiye etti.

BU SEZON 307 DAKİKA SAHADA KALDI

2023-2024 sezonunun yaz transfer döneminde 20 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bu sezon 12 maça çıktı.

Bu maçlarda toplam 307 dakika sahada kalan 19 yaşındaki oyuncu, takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.