Florentino Perez'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi hakkında konuştu. Perez, Avrupa Süper Lig'nde aynı takımların sürekli birbiriyle oynamasının sıkıcı olmayacağını söyledi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, şimdilik ertelenen Avrupa Süper Ligi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Taraftarları böyle maçlardan mahrum bırakmanın amacı nedir"

Perez, Avrupa Süper Ligi'nde aynı takımların sürekli birbiriyle oynamalarının sıkıcı olacağı eleştirilerine, "Nadal ve Djokovic, 59 kez karşılaştı. Bu sıkıcı mı? Real Madrid ve Liverpool ise 67 yılda sadece 9 kez karşı karşıya geldi. Taraftarları böyle maçlardan mahrum bırakmanın amacı nedir?" yanıtını verdi.

"UEFA orta seviyedeki takımlar arasında maç sayısını arttırıyor"

"Futbol kuralları diğer sporlarda da uygulansa, Nadal ile Federer arasında bunca zaman içerisinde yılda en az 3 maç göremezdik" diyen İspanyol spor adamı, "UEFA, orta seviyedeki takımlar arasındaki maç sayısını arttırıyor. Bu sadece Avrupa futbolunun düşüşünü hızlandıracak. Forbes'e göre Real Madrid, dünyanın en değerli 13. kulübü, eskiden 5. sıradaydık. Bu sıralamada sadece 3 futbol kulübü var. Avrupa Süper Ligi konusu, bu eğilim pazarlık konusu değil" ifadelerini kullandı.