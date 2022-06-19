Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
320.882
-5.90%
BTXN Coin
7.52
-8.40%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    Florentino Perez'den Mbappe'ye gönderme

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalmaktan pişmanlık duyacağını düşünüyor.
    • 19.06.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 19.06.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Florentino Perez'den Mbappe'ye gönderme

    Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferini reddetme kararından pişmanlık duyacağına inanıyor.

    Mbappe'nin bu yaz bedelsiz şekilde İspanyol devine imza atması bekleniyordu. Ancak yıldız futbolcu bunun yerine Paris Saint-Germain ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayarak Parc des Princes'te kalmaya karar verdi.

    "Zavallı Mbappe"

    Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e taraftarlarla buluşmasında Mbappe soruldu. Perez'in "Zavallı Mbappe, muhtemelen PSG'de kalma kararı için şimdiden pişmanlık duymaya başladı." ifadeleri spor medyasında ses getirdi.

    Perez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mbappe ile ilgili durum değişti. Ona başka şeyler teklif ettiler. Üzerinde baskı kurdular. Real Madrid'de kulübün üstünde kimse yok. Diğer oyunculardan daha fazla kazanabilir ama futbol kolektif bir spor. Değiştiremeyeceğimiz değerlerimiz ve ilkelerimiz var. Onu seviyorum. Yapılan baskı, şartların değişmesine yol açtı. Real Madrid tarihinde hiçbir oyuncu diğerinden üstün olmamıştır." açıklamasında bulunmuştu.

    Florentino Perez den Mbappe ye gönderme #1

    Macron bile devreye girdi

    23 yaşındaki futbolcunun ülkesinde kalma tercihi, Madrid'de şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla karşılandı. Sansasyonel imza, PSG'nin aylarca süren baskının ardından geldi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Mbappe için devreye girdi.

    Florentino Perez den Mbappe ye gönderme #2

    Servet kazanacak

    Fransız basınına göre PSG, Mbappe'ye sözleşme yenileme primi olarak 300 milyon euro ödeyecek. Mbappe yıllık ise net 100 milyon euro kazanacak.

    2017'de Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe, burada 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa kazandı.

    Florentino Perez den Mbappe ye gönderme #3


    İlginizi Çekebilir

    Volkswagen Passat haziran ayı güncel fiyat listesi
    Otomobil

    Volkswagen Passat haziran ayı güncel fiyat listesi

    Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri, görme engelli çocuklar için dünya klasiklerini seslendirdi
    Eğitim

    Beylikdüzü'nde ilkokul öğrencileri, görme engelli çocuklar için dünya klasiklerini seslendirdi

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Görüş Bildir