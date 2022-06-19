Florentino Perez'den Mbappe'ye gönderme

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'de kalmaktan pişmanlık duyacağını düşünüyor.

Florentino Perez, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferini reddetme kararından pişmanlık duyacağına inanıyor.

Mbappe'nin bu yaz bedelsiz şekilde İspanyol devine imza atması bekleniyordu. Ancak yıldız futbolcu bunun yerine Paris Saint-Germain ile 3 yıllık bir sözleşme imzalayarak Parc des Princes'te kalmaya karar verdi.

"Zavallı Mbappe"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e taraftarlarla buluşmasında Mbappe soruldu. Perez'in "Zavallı Mbappe, muhtemelen PSG'de kalma kararı için şimdiden pişmanlık duymaya başladı." ifadeleri spor medyasında ses getirdi.

Perez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Mbappe ile ilgili durum değişti. Ona başka şeyler teklif ettiler. Üzerinde baskı kurdular. Real Madrid'de kulübün üstünde kimse yok. Diğer oyunculardan daha fazla kazanabilir ama futbol kolektif bir spor. Değiştiremeyeceğimiz değerlerimiz ve ilkelerimiz var. Onu seviyorum. Yapılan baskı, şartların değişmesine yol açtı. Real Madrid tarihinde hiçbir oyuncu diğerinden üstün olmamıştır." açıklamasında bulunmuştu.

Macron bile devreye girdi

23 yaşındaki futbolcunun ülkesinde kalma tercihi, Madrid'de şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla karşılandı. Sansasyonel imza, PSG'nin aylarca süren baskının ardından geldi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Mbappe için devreye girdi.

Servet kazanacak

Fransız basınına göre PSG, Mbappe'ye sözleşme yenileme primi olarak 300 milyon euro ödeyecek. Mbappe yıllık ise net 100 milyon euro kazanacak.

2017'de Monaco'dan PSG'ye transfer olan Mbappe, burada 4'ü lig şampiyonluğu olmak üzere toplam 11 kupa kazandı.