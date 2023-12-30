Florentino Perez'den takıma ziyaret: Arda Güler detayı Real Madrid'in efsane haline gelen başkanı Florentino Perez, takımın antrenmanına gitti. Perez'in Arda Güler ile fotoğrafı da dikkat çekti.

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Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takımı ziyaret etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, başkan Perez'in Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda yapılacak antrenmandan önce oyuncularla ve teknik direktör Carlo Ancelotti ile bir araya geldiği belirtildi.

Arda Güler detayı

Perez'in, teknik direktör Carlo Ancelotti'yi yeni sözleşmesinden dolayı kutladığı ve İtalyan teknik adam ile oyunculara yeni yıl için şans dilediği kaydedildi.

Deneyimli futbol adamının, milli futbolcumuz Arda Güler'le samimi sohbeti de gözlerden kaçmadı.