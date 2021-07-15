Florentino Perez'in yeni ses kayıtları

Ses kayıtlarıyla son günlerde İspanya'nın gündeminden düşmeyen Florentino Perez'in yeni kayıtları sızdırıldı. Perez ses kaydında, İspanyol teknik adam Vicente del Bosque için ağır sözler sarf ediyor.

İspanya'nın gündeminde ses kayıtları sızdırılan Florentino Perez var.

El Confidencial gazetesi son günlerde Real Madrid Başkanı Perez'in geçmişteki ses kayıtlarını yayınlıyor. Başkan Perez'in kulübün efsane isimlerinden Iker Casillas ve Raul Gonzalez hakkındaki ağır sözleri ortaya çıkmış, ardından da Jose Mourinho ve Cristiano Ronaldo'yu hedef aldığı sözleri sızdırılmıştı.

El Confidencial gazetesinin yayınladığı son ses kaydında Perez'in hedefinde Vicente del Bosque var. Del Bosque, Real Madrid ve İspanya Milli Takımı ile önemli başarılara imza atmış ve bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı.





"İNANMIYORSAN BEŞİKTAŞ BAŞKANINA SOR"

Florentino Perez'in ses kaydında Vicente del Bosque'yi topa tuttuğu öne çıkarken Beşiktaş'ın adı da geçiyor.

"Ne antrenman yaptırmayı biliyor ne de taktik biliyor. O bir salak! Del Bosque'ye iş teklifi gelmiyor çünkü herkes onun hoca olmadığını biliyor. İnanmıyorsan Beşiktaş başkanına ya da Rafael Benitez'e sor"





"TAKTİK BİLMİYOR"

"Hayatında antrenman görmedi. Nasıl antrenman yapılacağını bilmiyor. İnsanları nasıl yönlendireceğini bilmiyor. Taktik bilmiyor, fizik bilmiyor... Hiçbir şey bilmiyor!"

"MİLLİ TAKIMDAKİ TEK EKSİK ŞEY DEL BOSQUE(!)"

"Figo geldi ve Raul ile yakın arkadaş oldu. İkisi Hierro ile beraber takımı yönettiler. Zavallı Vicente hiçbir şey yapmadı! Milli takıma gideceğini söylüyorlar. Milli takımdaki eksik tek şey zaten Del Bosque..."

AVRUPA SÜPER LİGİ'NİN 1 NUMARASI

Geçtiğimiz aylarda 12 kulübün UEFA ve FIFA'nın izni olmadan kurduğu Avrupa Süper Ligi futbol kamuoyunda tepkiyle karşılanmış ve taraftarların zorlaması ve yaptırım tehlikeleri nedeniyle 10 kulüp yeni lig kurma kararından vazgeçmişti.

Florentino Perez ise kurulma aşamasından bu yana desteklediği projeye hala sahip çıkıyor. Real Madrid başkanı, "Proje kaldırılmadı sadece erteledik" ifadelerini kullanarak Avrupa Süper Ligi'nin er ya da geç kurulacağını söylemişti.